El rellotge del consistori de Reus torna a funcionar

Estava malmès des del passat 23 de setembre

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 20:20

L’Ajuntament de Reus ha culminat aquest dimecres els treballs de reparació del rellotge del campanar del palau municipal, que havia estat malmès per un llamp durant la tempesta del passat 23 de setembre.



La Regidoria de Via Pública, a través de la brigada municipal, n'ha restablert el funcionament normal després de desmuntar el rellotge i reintegrar-hi la peça danyada un cop ha pogut ser reparada per un rellotger professional.