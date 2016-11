El Govern obrirà un expedient sancionador a Gas Natural pel cas de Reus

L'empresa tenia un termini màxim fins la passada mitjanit per donar explicacions a la Generalitat

La Generalitat obrirà un expedient sancionador contra Gas Natural per la mort de l'àvia a Reus en un incendi provocat per una espelma, ja que considera que no es justifica que no informés a l'Ajuntament abans de tallar-li el subministrament elèctric.



El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, així ho ha explicat aquest dimecres i ha subratllat que «el que va passar és molt greu», encara que no ha precisat quin serà l'import de la sanció.



Aregio ha fet aquestes declaracions després que la Mesa d'Emergència de l'Habitatge i la Pobresa Energètica a Catalunya, en la que participen Govern, entitats socials i empreses, s'hagi reunit dimecres durant prop de tres hores al Palauet de Can Buxeres de l'Hospitalet de Llobregat.



Les entitats socials, de la seva banda, han reclamat que s'imposi la sanció màxima per a aquests casos, que és d'un milió d'euros.