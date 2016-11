Acusen un advocat de voler pagar un funcionari per obtenir una requalificació

Uns promotors afirmen que se’ls va demanar 600.000 euros, part dels quals eren per «algú de l’Ajuntament que agilitzaria el projecte urbanístic»

Actualitzada 22/11/2016 a les 21:17

Dos socis d’una promotora aragonesa van declarar aquest dimarts que l’advocat reusenc G.P.F. els va demanar 600.000 euros a canvi d’agilitzar un projecte urbanístic, pagant part d’aquests diners a un funcionari municipal. La proposta «deslleial» l’haurien rebut l’any 2007 mitjançant el seu representant legal, un altre advocat de Cambrils, a qui l’acusat havia demanat que els transmetés aquesta petició dies després de fer una visita conjunta al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus.



La vista oral d’aquest cas va tenir lloc dimarts a l’Audiència Provincial de Tarragona. El lletrat processat era propietari d’uns terrenys ubicats en el denominat sector B-5 del Pla General Urbanístic de Reus que pretenia vendre al maig del 2007 a un inversor, que al seu torn negociava amb la promotora aragonesa la compra de la meitat dels terrenys, amb la pretensió de construir en ells. El representant del Ministeri Fiscal demana a les seves conclusions provisionals penes que sumen tres anys, per la presumpta comissió d’un delicte d’apropiació indeguda i falsificació de document mercantil. Afegeix el representant del Ministeri Públic una pena de divuit mesos de multa per considerar que G.P.F. ha comès també un delicte de deslleialtat professional.



Així mateix, es demana la quantitat de 100.000 euros en concepte d’indemnització com a responsabilitat civil que anirien destinats al comprador inicial dels terrenys. Un dels socis que participava en la compra de la finca de Reus va arribar a dir al tribunal que va considerar que allò que li va transmetre el seu advocat de Cambrils –la intenció que tenia G.P.F. d’agilitzar els tràmits mitjançant el pagament a un funcionari– li va sonar com «una cosa rara» i que fins i tot va declarar davant del tribunal que ho considerava un «xantatge».



L’acusat, que exercia l’autodefensa, va fer que a la sala es veiés una curiosa escena, ja que es va treure la toga d’advocat defensor per a seure al lloc destinat als processats, on va ser interrogat. El món va canviar completament de color en les seves paraules, ja que va sorprendre els assistents afirmant que els terrenys que ell venia no necessitaven cap requalificació ni segregació i que ja es podia construir en ells molt abans que es fessin aquests contractes.

L’acusat/defensa va afirmar que la finca ja es trobava en el Pla Urbanístic i que no existia cap procés «estrany» darrere de la seva situació. La venda dels terrenys, que mai es va arribar a formalitzar tenia un valor de compra de cinc milions d’euros.



L’advocat G.P.F. va remarcar que els testimonis que afirmaven que se’ls havia ofert la possibilitat de solucionar la situació de presumpta immobilitat del projecte a l’Ajuntament no havien sentit directament d’ell aquella oferta, i que, per tant, la negava. El president del Tribunal va fer menció a què el testimoni de l’advocat cambrilenc que representava els empresaris aragonesos, que van declarar per videoconferència des de Saragossa, no havia estat considerat necessari per a aquest cas i, per tant, no podia servir com a prova, tot i que és parlés que ell va ser qui va informar de l’oferta dels «cent milions de pessetes» al seu representats. D’altra banda, el cas que es jutjava, no tenia com a pretensió determinar una presumpta estafa, que hagués estat el delicte comès en cas que es jutgés l’oferta de pagament a canvi d’una solució urbanística de caràcter il·legal.



Així que va censurar algunes preguntes al representant del Ministeri Fiscal, que considerant oportú «entrar» en el tema de la presumpta oferta als promotors va aixecar la seva protesta, que va constar en acta. Dins els fets que el Ministeri Públic considerava provats, es cita que G.P.F. es va reunir amb el lletrat dels promotors «sense el consentiment del seu mandant en clar prejudici als seus interessos i obstruint la bona fi del seu encàrrec». El fiscal cita que va proposar al lletrat dels empresaris que «si li entregava la quantitat de sis milions d’euros –tot i que els testimonis van dir 600.000– per a repartir entre ells i el funcionari de l’Ajuntament de Reus podria agilitzar els tràmits».