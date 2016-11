Un tobogan gegant per gaudir del Nadal a Reus

El Wifi municipal permetrà als usuaris canviar el color de la bola del capdamunt de l'arbre de Nadal

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 16:08

Un tobogan gegant serà la principal novetat que acollirà Reus durant la campanya de Nadal d'enguany. Aquesta atracció, amb una pista de 30 metres de llargada i 7 metres d'alçada, estarà ubicat a la plaça Llibertat, on s'instal·larà també una pista de gel i diverses atraccions de fira infantils. Per una banda, el tobogan i les atraccions obriran les seves portes del 3 de desembre al 8 de gener, i la pista de gel romandrà oberta del 25 de novembre al 8 de gener.



La campanya de Nadal dóna el tret de sortida aquest divendres dia 25, i finalitzarà el 8 de gener. El lema és 'Reus, un Nadal de Somni', i amb aquesta diferents indrets del centre de la ciutat es tematitzen per donar forma a diferents somnis de Nadal, on s’hi desenvolupen activitats especials. La campanya és una experiència que vincula el comerç i la cultura amb les tradicions del Nadal, i ho fa a través de diferents somnis, on es desenvolupa l’extensa agenda d’activitats que s’ha programat. Les places del Mercadal, Prim i de la Llibertat, seran els principals escenaris d’atracció de visitants.



L'encesa de l'enllumenat dels carrers i places de la ciutat tindrà lloc aquest divendres 25 de novembre a partir de les 18.30 hores, i comptarà amb l’actuació del grup de ball Souldance i el Club de rítmica de l’escola La Salle. Pel que fa a la resta de característiques de la campanya, a més del tobogan i de la pista de gel, un arbre de Nadal realitzat amb llums permetrà als usuaris canviar el color de la bola del capdamunt a través del Wifi municipal. Per tal de fer-ho possible, les persones s'hauran de connectar al Wifi 'Arbre de Nadal' i posar al navegador la paraula Reus.



Per altra banda, la façana de l'Ajuntament serà l'escenari d'un nou espectacle de Mapping titulat 'Somni de Nadal', a les 19 hores del 25 de novembre al 4 de gener. El mercadet de productes nadalencs torna a la plaça del Mercadal de l'1 al 23 de desembre, i la gastronomia tindrà un espai propi a la mateixa plaça del 27 de desembre al 4 de gener amb el Gastronadal. La programació de la campanya de Nadal recull també els principals esdeveniments nadalencs tradicionals de la ciutat: Retaules Vivents de Nadal, cantades de nadales, exposició de pessebres, cagatió, ball dels 12 mesos, ball del Naixement de Jesús, l’Espetec, l’Home dels nassos, el Parc de Nadal i les representacions de Els Pastorets, entre d’altres.