L’Aliança Contra la Pobresa Energètica reclama als consistoris que siguin més proactius i facin complir la llei

Actualitzada 22/11/2016 a les 17:56

L’Ajuntament de Reus s’ha compromès amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca a obrir expedients sancionadors per tots aquells talls de subministrament energètic que es facin sense comunicació prèvia als serveis socials, tal com exigeix la normativa. Segons ha afirmat aquest dimarts la portaveu de l’APE, Maria Campuzano, després de reunir-se amb l’alcalde i la regidora de Benestar Social de la capital del Baix Camp, cal que tots els ajuntaments siguin més proactius a l’hora de fer complir la llei 24\/2015. En aquest sentit, ha posat d’exemple el cas de Sabadell, que ha obert uns 250 expedients sancionadors per aquest tipus d’infraccions.



Campuzano ha assenyalat també que el consistori reusenc estudiarà la instal·lació de comptadors socials per a les famílies que no tinguin garantits els serveis, de manera provisional i fins que no se’ls trobi una alternativa habitacional. La mesura seria de tipus provisional, ha dit, fins que no es trobi una solució habitacional per a les persones afectades. Així mateix, l’Ajuntament també ha traslladat a l’Aliança Contra la Pobresa Energètica que sol·licitarà de manera periòdica a totes les companyies que operen a la ciutat que lliurin un llistat de les famílies amenaçades amb el tall de subministrament.



«Cal que tots els ajuntaments facin complir la llei i que siguin proactius», ha exigit Campuzano, per garantir que «el que ha passat a Reus no es torni a repetir enlloc». Després de la reunió, que ha tingut lloc a porta tancada, fonts municipals han fet una valoració molt positiva de la trobada i han manifestat que s’intensificarà la col·laboració amb les entitats socials en el marc de la Taula de pobresa energètica que integren els ajuntaments de Reus i Tarragona. D’altra banda, l’APE ha tornat a demanar a la Generalitat que imposi a Gas Natural «la màxima sanció» que permet la llei -d’un milió d’euros- per les conseqüències mortals del tall de llum a la veïna de Reus de 81 anys.