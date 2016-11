La PAH de Reus omple de papers esmicolats la seu de Gas Natural Fenosa a la ciutat

La plataforma denuncia «l’incompliment de la llei per part de la companyia» en el tall de subministrament de l'àvia morta en l'incendi

Actualitzada 21/11/2016 a les 21:36

Una vintena de persones de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Reus i el Baix Camp es va aplegar aquest dilluns a la tarda a la seu de Gas Natural Fenosa, al passeig Sunyer, per denunciar «l’incompliment de la llei per part de la companyia i perquè volem que no hi hagi més talls ni a Reus ni a cap altre punt d’Espanya».



Els manifestants van introduir nombroses papers esmicolats per sota de la reixa del local de la companyia elèctrica. L’oficina es trobava en aquell moment fora de l’horari d’atenció al públic, tot i que a l’interior hi havia personal que va obrir la persiana durant breus instants, per tornar-la a baixar en copsar l’acció reivindicativa.



A la mateixa porta de l’oficina de l’elèctrica, membres de la PAH van encendre unes espelmes en record de la dona morta fa poc més d’una setmana i que rodejaven dos cartells on s’hi podia llegir La pobresa energètica mata i La llei 24/2015 salva vides.



Els representants de la PAH es reuneixen aquest dimarts amb el consistori, segons explicava Magda Martínez, portaveu de l’entitat. La Plataforma diu no entendre «per què a la dona se li va tallar la llum quan els serveis socials del consistori li estaven fent un seguiment des del 2013 i sabien la situació en la què es trobava», i encara més després de «solucionar el tall de l’aigua».