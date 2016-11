El termini perquè l'empresa aporti documentació sobre el cas de la dona que va morir a Reus després de l'incendi finalitza aquest dimarts

22/11/2016

La consellera de Presidència, Neus Munté, ha mantingut aquest dimarts la hipòtesi que hi va haver un «incompliment» per part de Gas Natural en el cas de la dona morta a Reus en l'incendi al seu domicili i ha avançat que l'executiu obrirà un expedient a la companyia si no respon abans de mitjanit el requeriment d'informació.



En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Munté ha subratllat que el termini que el Govern va donar a Gas Natural per aportar documentació sobre aquest cas finalitza aquesta mitjanit. «No ens consta que hagi arribat aquesta comunicació de Gas Natural al Departament d'Empresa», ha asseverat la portaveu. Així, ha assegurat que si la companyia no aporta informació abans de mitjanit se li «incoarà un expedient», del qual no ha qualificat el nivell de gravetat; si per contra Gas Natural envia els documents requerits dins el termini, el Govern els examinarà.



En tot cas, Munté ha assenyalat que «tot indica» que hi va haver un «incompliment» de Gas Natural, ja que «la llei és molt clara» i estableix, segons ha dit la consellera, que «no es pot tallar el subministrament sense abans avisar els serveis socials». La consellera ha remarcat que cal analitzar el que va succeir a Reus i «depurar responsabilitats, si n'hi ha».



Ha asseverat que el Govern no està detectant circumstàncies similars al cas de Reus encara que treballen per millorar els protocols de detecció, i ha explicat que l'executiu «no tira la tovallola» respecte a la possibilitat de signar convenis contra la pobresa energètica amb les empreses que no els han rubricat.