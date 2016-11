L'equip de govern, de la mà del PSC, posen pressa a la resta de grups per signar el Pacte de Salut en el termini màxim de 3 mesos

L'equip de govern de l'Ajuntament de Reus -CiU, ERC i Ara Reus-, de bracet del grup del PSC -a l'oposició-, pressionen la resta de formacions polítiques perquè donin llum verda a una moció en matèria de salut. El document, que se sotmetrà a votació en ple extraordinari aquest dijous a la tarda, es tracta d'una declaració d'intencions com a pas previ a la signatura del Pacte Municipal de Salut, que s'ha fixat en un termini màxim de 3 mesos. D'aquesta manera, Govern i PSC -gran defensora del Pacte de Salut- posen pressa als altres grups municipals -CUP, C's i PP-, en un clam a la unitat política a fi de salvar l'Hospital de Reus -amb un dèficit de gairebé 5 milions i immers en l'espiral del procés judicial d'Innova-, refer la seva imatge i «recuperar la capitalitat de la ciutat en l'àmbit sanitari», segons ha dit l'alcalde Carles Pellicer. Si bé el govern municipal vol mantenir el lideratge de l'hospital, no descarta la possibilitat que la gestió es pugui obrir al CatSalut.



«La municipalitat de l'hospital sempre ha anat en benefici de la qualitat assistencial d'aquest centre envers la ciutadania, creiem que el lideratge ha de seguir sent de l'Ajuntament de Reus perquè creiem que el servei prestat per l'administració més propera a la ciutadania sempre és la millor gestió», ha exposat aquest dimarts la regidora de Salut, Noemí Llauradó, la qual ha reconegut però que «això no implica que no explorem altres possibilitats, en què podríem establir una col·laboració més estreta amb el CatSalut, però sempre des del lideratge municipal».



A part d'aquesta possible obertura de la gestió al CatSalut, una altra de les novetats en relació al Pacte Municipal de Salut és la fixació d'una data de signatura, en tres mesos màxim, és a dir, finals de febrer. Com a pas previ per aplanar el camí, i per aconseguir un primer consens de les formacions polítiques, aquest dijous se sotmetrà a votació una moció que recull els principals eixos de futur, que passen per la recuperació de l'hospital, amb la redacció del pla de viabilitat, i de la capitalitat sanitària, amb el desenvolupament del Pla Estratègic Sanitari 2016-2020.



Entre els objectius del pla, s'hi troba l'increment de serveis assistencials al territori i que ara el pacient es veu obligat a desplaçar-se a Barcelona. La denominada taxa de penetració, que és del 92%, pot tenir un recorregut de 3 punts més. Es tracta d'«un treball en col·laboració, i no en competició, amb els diferents proveïdors del camp, tot establint aliances estratègiques entre ells», recull la moció, redactada conjuntament per govern i el PSC. L'alcalde ha demanat a la resta de grups que s'hi sumin.



«Sense consens l'hospital esdevé vulnerable, la delicada situació ens exigia arribar a propostes aplicables», ha exposat el portaveu del PSC, Andreu Martín, que ha agraït el treball de Francesc Vallès, quan només fa deu dies que el regidor i líder del PSC anunciava que deixava la política. En aquest full de ruta, també s'hi inclou el trasllat de la facultat de Medicina -en ple centre de Reus- al campus Bellisens, així com l'impuls d'un Consell Municipal de la Salut de Reus i d'un Pla Local de Salut Pública.