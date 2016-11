Mas Pintat celebra el Dia Internacional de la Infància

La celebració pretén sensibilitzar sobre la situació dels infants més desfavorits

21/11/2016

La regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística a través de Mas Pintat, l'equipament municipal que dóna suport a la infància i a les famílies, va organitzar una festa aquest dilluns 21 de novembre amb motiu del Dia Internacional de la Infància.



Els protagonistes de la diada foren els nens i la defensa dels seus drets. Els actes doncs van anar destinats als més petits, i van incloure l'actuació del músic i cantant Rah-mon amb el seu espectacle amb danses i cançons per la xicalla. Després es va repartir coca i xocolata per a tothom.



El 20 de novembre se celebra el dia internacional de la Infància, amb la finalitat de promoure la fraternitat i el benestar de tots els nens i nenes d'arreu del món amb activitats socials i culturals, així com per sensibilitzar sobre la situació dels infants més desafavorits, donar a conèixer els seus drets i conscienciar a tothom de la importància de treballar cada dia pel bon desenvolupament i benestar dels infants. Aquesta data coincideix amb l'aprovació de la Declaració els Drets dels infants per part de l'ONU l'any 1959, tot i que no serà fins al 20 de novembre de 1989 que s'aprovi el text final sobre la Convenció dels Drets dels infants, aquest document és de compliment obligatori per als països que el signen.