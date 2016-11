«Les jornades laborals han de compactar-se però no han de ser intensives»

El promotor considera que la reforma ha d’acabar amb l’«absentisme injustificat» a la feina

— En quin estat es troba actualment la llei de la Reforma Horària?

— Està feta i ara esperem que tots els grups donin la llum verda per signar-la. Ens hauria agradat tenir-la a final d’any però haurem d’esperar a la primavera.



— Què suposarà, una vegada estigui aprovada?

— La llei assenyalarà per primer cop que tenim un problema, que els horaris que funcionen al món no els estem fent bé i que ens posem com a horitzó per al 2020 per posar-nos tots d’acord. Incidirà on podem actuar en els àmbits de l’escola i de l’administració, però no en àmbits on no tenim competència com el laboral o el comerç, del qual tenim la llei suspesa.



— Què es pot fer llavors en aquests àmbits on no es tenen competències?

— Hauríem de promoure un comerç en positiu, que es compri més de 5 a 7 i no de 7 a 9. No s’hi val que si es compacta la jornada els comerciants hagin de seguir quedant-se fins tard.



— Davant d’un model que tendeix a flexibilitzar horaris al comerç, què contemplaria la llei la els caps de setmana?

— Nosaltres parlem d’horaris de vida quotidiana, al cap de setmana no ens hi posem. Pensem en com fer millor els horaris entre setmana per tenir més temps de lliure disposició. En el calendari no hi hem entrat, és una qüestió que té moltes arestes i no les hem tocat totes.



— Vostè alerta de les conseqüències d’una jornada intensiva

— Fer un horari tot seguit amb el dinar a quarts de 4 de la tarda té unes conseqüències desastroses sobre el rendiment i la salut. Cal compactar les jornades, però no fer-les intensives. Aquesta realitat es dóna als instituts públics: caldria reintroduir l’àpat del migdia. I a la concertada i a la primària pública caldria compactar-la una mica més per poder començar sobre les 4 les extraescolars i poder sopar a les 8.



— Quina ha estat la resposta per part dels sindicats i de la patronal?

— Es va signar un acord el passat 22 de setembre on es donava el primer pas per posar en marxa la Reforma Horària amb 10 punts en la negociació col·lectiva en el marc del Consell de Relacions laborals. Ara cal que el document es faci efectiu i es faci política pública.



— Què ha de suposar l’aprovació de la llei per a un treballador?

— Per una persona que treballa en una jornada partida, compactar el migdia. Sobretot es tracta de tenir uns horaris més flexibles pactats que permeti reduir l’absentisme injustificat que ara és molt alt i que és una de les claus de la baixa productivitat. La gent ha de poder fer les qüestions personals.



— Quant ha de durar el dinar?

— Qui vulgui anar a dinar a casa i fer les dues hores, ha de ser conscient que sortirà més tard. I si menja en mitja hora a la feina, que pugui sortir abans. Hauria de ser entre les 12 i les 2 del migdia o entre la 1 i les 3, però no entre les 2 i les 4.



— Com es poden canviar els hàbits en la societat?

— Fa 40 anys eren diferents i ens els darrers 30 els hem anat modificant. Ara és tornar a canviar.Com? Forçant a les organitzacions, comprometent-nos com a persones i modificant els horaris socials a través de la legislació i el pacte. No hem de canviar tant. Hem d’explicar-li a la gent que dinar i sopar s’ha de fer a unes hores, que no podem retallar son i fer entendre que cal esmorzar a casa, ja que ara ho fan només 2 de cada 10 i és un desastre.



— Quines conseqüències té l’horari actual en el rendiment?

— No dormir bé i amb la panxa plena et porta a situacions d’estrès, de mal humor i encara més si coincideix amb les hores més fortes on es decideixen les coses, que és de de 9 a 1 del migdia. En aquesta franja són les millors hores per produir pel 85% de la població. ¿Quin sentit té doncs allargar les jornades?



— Quant es deixa de produir a partir de les 4 de la tarda?

— Els estudis diuen que en aquestes hores el cos demana esport o un altre tipus d’activitat. Als nens els passa igual a l’escola. És aquest rellotge que ens alerta de què ens correspon fer en determinats moments.



— Fa poques setmanes endarreríem els rellotges. En quin fus horari hem d’estar?

— O ens quedem amb aquest horari d’hivern o tornem a Greenwich. El que estem en contra és de propostes com la de Balears de quedar-se amb l’horari d’estiu perquè sino pel matí serà de nit i a la tarda serà de dia.