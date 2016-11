La CUP presenta una querella criminal contra Gas Natural per homicidi imprudent en el cas de la dona de Reus

El diputat Joan Garriga creu que la companyia dóna «excuses de mal pagador» i demana al Govern que actuï amb «contundència i rapidesa»

Actualitzada 21/11/2016 a les 17:41

La CUP ha presentat aquest dilluns una querella criminal contra Gas Natural per un delicte d’homicidi imprudent en comissió per omissió en el cas de la dona morta a Reus. La querella, a la qual ha tingut accés d’ACN, s’ha presentat al jutjat d’instrucció número 3 de Reus contra la persona o persones responsables que van donar les instruccions per procedir al tall de subministrament d’electricitat de l’immoble i contra la pròpia entitat mercantil. La dona, de 81 anys, va morir a conseqüència de l’incendi provocat per una espelma dos mesos després que la companyia elèctrica li hagués tallat la llum. El diputat de la CUP Joan Garriga creu que la companyia dóna «excuses de mal pagador» quan argumenta que no havia de complir la llei perquè no s’ha desenvolupat un reglament de la norma i demana al Govern que actuï amb «contundència i rapidesa».



Segons relata la querella presentada per la CUP, un responsable de Gas Natural pendent d’identificar va ordenar la interrupció del subministrament sense avisar prèviament als serveis socials de l’Ajuntament de Reus per tal que poguessin prendre les mesures corresponents d’acord amb la legislació vigent. I recorda que l’article 11 del Codi Penal estableix que es considera un delicte per omissió quan s’infringeix un «especial deure jurídic», és a dir, quan hi ha una específica obligació legal d’actuar.I la llei que, segons la querella, s’ha incomplert és la 24\/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i de la pobresa energètica, tenint en compte que el Tribunal Constitucional (TC) no ha suspès la part que fa referència a la pobresa energètica. L’article 6.4 d’aquesta llei estableix que «quan una empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe de serveis socials municipals per determinar si la persona o unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial». Tenint en compte que Gas Natural ha reconegut que no va comunicar als serveis socials que anava a tallar el subministrament elèctric, la querella defensa que «s’ha incomplert un deure legal de naturalesa tuïtiva amb resultat de mort i un augment del risc imputable en termes de causalitat».



Segons el text presentat als jutjats, els responsables de Gas Natural a Reus «tenien capacitat per actuar d’una altra manera en la seva posició de garants i eren coneixedors de les obligacions legals» de comunicar el tall de llum a l’Ajuntament de Reus perquè aquest pogués dur a terme les «cauteles pertinents».



La CUP demana ser acusació popular en cas que es tramiti la querella i dirigeix l’acusació a «la persona o persones responsables que, en l’estructura empresarial de Gas Natural, va donar les instruccions per procedir al tall de subministrament d’electricitat i contra la pròpia entitat mercantil Gas Natural SDG SA, des d’una perspectiva de la responsabilitat civil». En declaracions a l’ACN, el diputat de la CUP Joan Garriga ha considerat que les explicacions de Gas Natural són «excuses de mal pagador» perquè «el no desenvolupament d’un reglament no exclou la obligatorietat de comunicació abans del tall de la llum» per tal que els serveis socials determinin si es tracta d’una persona vulnerable. En aquest sentit, ha denunciat que amb la suspensió del TC de part de la llei 24\/2015 hi ha companyies que «aprofiten la tombada política» per continuar actuant com feien abans de la llei. «Hi ha aquesta llei i s’ha de complir. Està feta perquè tenim uns casos molt greus, no de quatre sinó de milers de persones», ha conclòs. Segons el diputat, si es demostra que la companyia no va atendre la llei significaria que «va pecar d’omissió d’incompliment d’una llei amb conseqüències greus».



Preguntat per si el Govern ha de seguir els passos de la CUP i portar el cas als tribunals, Garriga ha deixat la decisió en mans de l’executiu català però li ha recordat que «molts moviments socials estan demanant contundència i rapidesa». «Si la contundència i la rapidesa passa per la querella, pensem que ha de presentar una querella. Si ells creuen que no, ells sabran la millor manera d’exercir-la».