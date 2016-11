La 'Bicicleta' solidària dels veïns fa acte de presència al Fortuny

Segona edició de la gala de la FAVR

Actualitzada 21/11/2016 a les 18:04

El Teatre Fortuny es va omplir de gom a gom ahir al vespre en la segona gala solidària organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns de Reus i que té com objectiu recollir joguines per als nens que no tenen ocasió de tenir-ne coincidint amb l’arribada de les festes nadalenques. Com va succeir l’any passat, l’espectacle va anar farcit d’actuacions musicals a càrrec del membres de les diverses juntes directives d’associacions federades i de regidors i regidores de l’equip de govern i de l’oposició de l’Ajuntament. Entre algunes de les actuacions s’hi va poder veure la de la socialista Anna Martínez interpretant la Chica Ye-yé de Concha Velasco i una actuació que va despertar els somriures dels assistents, quan els veïns del barri Sol i Vista van fer una particular versió del tema de Shakira i Carlos Vives La bicicleta. Michael Jackson o Los Morancos també van ser alguns dels personatges que es van imitar en una gala que enguany estrenava ubicació, després del seu pas pel Bartrina ara fa un any. En total hi van participar 10 associacions de veïns, dos entitats convidades, Unicorn’s Films i el Centre Cultural de Andalucía de Reus, i 5 grups municipals: CDC, Ciutadans, PSC, Ara Reus i PP. Un total de 150 persones van estar al capdavant d’una gala que va comptar amb 18 actuacions. El preu de l’entrada per als assistents va ser el d’una joguina nova. L’any passat, atès l’èxit que va tenir aquest l’esdeveniment, la FAVR també va poder col·laborar amb l’Hospital de Sant Joan, la Fundació Mossen Frederic Bara i el Centre de Menors de la Generalitat. El president de la Federació de Veïns de Reus, Valentín Rodríguez, va recalcar, abans de començar l’esdeveniment solidari, que «el moviment veïnal és més fort que mai i està compromès amb Reus», afegint que «Reus comença als barris».