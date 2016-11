Els visitants donen el 'Sí vull' a Tot Nuvis en la seva 24ena edició

Les desfilades apleguen a 600 persones

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 00:09

La fidelitat al certamen Tot Nuvis s’ha pogut copsar una vegada més amb el nombre de visitants que s’ha aplegat durant el cap de setmana a les instal·lacions de firaReus. La fira dels nuvis i celebracions, un dels esdeveniments consolidat en el calendari firal reusenc, ha ocupat en la seva 24ena edició una superfície de 4.500 m2, més els 1.000 m2 de passarel·la nupcial on s’han pogut veure tendències en moda nupcial, perruqueria, joieria i floristeria.



Unes 600 persones han vist les desfilades en cada una de les dues sessions que s’han fet aquest cap de setmana. El president del Comitè Executiu de firaReus, Isaac Sanromà, va destacar ahir «el posicionament de Tot Nuvis com una de les fires nupcials més importants del país, per la qualitat dels estands i també pel que fa al nombre d’expositors i d’edicions ralitzades». En aquest sentit, de cara als 25 anys de Tot Nuvis està previst realitzar activitats commemoratives de la que és la segona fira en importància del calendari de firaReus.



D’altra banda, la fira nupcial ha estat el segon certamen coincidint amb de la posada en marxa de l’app de firaReus. Així, el nombre de descàrregues realitzades fins al moment ha estat de 650. Unes 250 han participat al rasca i guanya i des de l’organització es calcula que en el moment de tancar la fira s’hauran repartit un centenar de premis i degustacions de productes entre els visitants de Tot Nuvis.



Per la seva banda el regidor de Promoció Econòmica, Marc Arza, va posar en valor «la intensa activitat de firaReus en aquest darrer trimestre de l’any, amb activitat de reunions i també amb fires pròpies, com exproReus i Tot Nuvis, i externes com la fira EcoReus que es farà la setmana vinent». La fira dedicada al món nupcial va obrir portes divendres i va cloure ahir al vespre.