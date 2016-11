El Gran Recapte necessita 400 voluntaris a Reus

On es necessita més col·laboració és als punts de recollida dels supermercats els propers dies 25 i 26 de novembre

El Gran Recapte del Banc dels Aliments busca voluntaris a Reus. La vuitena edició d’aquesta campanya de recollida d’aliments necessita 400 persones voluntàries al municipi, la major part per cobrir els diferents torns dels punts de recollida dels supermercats els propers dies 25 i 26 de novembre en la franja horària de 9 a 21h.



Per altra banda, també es poden fer tasques al centre logístic carregant, descarregant i empaquetant els aliments que vagin arribant i, posteriorment al Gran Recapte, en la distribució dels aliments recollits. Les persones que vulguin col·laborar com a voluntàries de la campanya poden contactar amb el Banc dels aliments de Reus.



Gran part dels aliments recollits durant el Gran Recapte es distribuiran a través de la Xarxa de distribució d’aliments impulsada i coordinada pel Pla Local d’Inclusió Social de la regidoria de Benestar Social (PLIS) en el marc del Programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus.