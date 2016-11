Aquest Nadal els més petits també juguen en català

Setze establiments del Baix Camp i el Priorat participen en la campanya 'I tu, jugues en català?', la qual dóna visibilitat a l'oferta de jocs i joguines en aquesta llengua

Un total de 16 establiments especialitzats del Baix Camp i el Priorat posaran a la venda prop de 650 jocs en català. Aquesta acció s’emmarca en la campanya I tu, jugues en català? impulsada pel Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, la qual pretén donar visibilitat a l’oferta de jocs i joguines en aquesta llengua, a més de donar a conèixer les botigues que disposen d’aquests productes.En aquesta campanya s’hi ha adherit diversos comerços del Baix Camp i el Priorat: Abacus, Galatea Llibres, Juguettos, Joguines Guasch, Joguines Segú, Joguines Somnis, Llibreria Gaudí i Tomàs Barberà, a Reus; Joguines Rialles, a Cambrils, i El Llapis, Estanc M. Pilar i Mikilàndia, a Falset; Llibreria Rom, a Mont-roig del Camp; Estanc Prats, a la Selva del Camp; i Papereria Cèlia a Vandellòs. També hi ha una botiga per Internet. Els establiments adherits es poden identificar gràcies a una capsa vermella envoltada de joguines en català, que també porten un adhesiu de la campanya.La campanya s’articula a través del web del Consorci per a la Normalització Lingüística, on els interessats podran cercar els 650 jocs posats a la venda segons l’edat, el tipus o el fabricant, entre d’altres. En aquest espai també podran consultar les adreces de les botigues de joguines adherides i quins són els jocs dels que disposin. Per altra banda, l’aplicació gratuïta I tu, jugues en català, també permet cercar i valorar els jocs, que es podran guardar com a preferits.Dins del marc d’aquesta campanya es realitzarà un concurs fotogràfic, de l’1 al 21 de desembre, a través de les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter. Els participants hauran de penjar una fotografia d’un joc o joguina amb l’etiqueta #itujuguesencatalà. Es premiaran les tres millors fotografies.