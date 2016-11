Redacten el projecte per la nova vorera a l'alçada de Blancafort

Els treballs han de donar continuïtat a la construcció de la rotonda a la urbanització

L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació la redacció del projecte que preveu la construcció de la vorera que ha de connectar el costat nord de la carretera de Reus a Cambrils, la TV-3141, amb la urbanització Blancafort. Segons s’exposa, això correspon a la fase 3 d’aquestes obres. D’aquesta manera, es preveu donar solució a una de les demandes que feien des de la urbanització i que «celebrem que pugui tirar endavant tal i com ho havíem vingut reivindicant», segons explica el president dels veïns d’aquesta zona, Bartolomé Pluma.



Els treballs, una vegada licitats, han de donar continuïtat a la resta d’actuacions en aquesta carretera. D’una banda, la construcció de la rotonda, a l’entrada de Blancafort, que ha de millorar l’accés tant a la zona residencial com al Tennis Monterols. Al setembre del 2015 es va arribar a un acord entre la Generalitat i l’Ajuntament per construir la rotonda que facilitaria l’accés a la urbanització i al club de tennis. De l’altra, cal ressanyar el tram ja acabat corresponent a la primera fase, amb la construcció de la vorera amb un carril bici, que suposava la primera de les actuacions, amb inici des del Santuari de Misericòrdia fins a la T-11 en direcció Cambrils.



La redacció del projecte contempla un document únic per tal que les actuacions que manquen es facin de forma coordinada entre l’Ajuntament i la Generalitat. Un dels problemes amb els que també es preveu donar solució són les canalitzacions. Així, la redacció del projecte exposa la necessitat d’incorporar la construcció d’un conducte de drenatge per tal de donar solució «a la problemàtica detectada a la zona de Procasa davant de les fortes pluges». Una construcció que s’incorporaria en aquesta tercera tercera fase, ara en redacció.



El Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar, per un import d’1,4 milions d’euros, les obres de millora de la carretera TV-3141. Uns treballs que tenen l’objectiu d’«afavorir la seguretat viària i la fluïdesa de la circulació a través de la construcció de dues rotondes i la reordenació d’accessos». Es preveu que les obres tinguin un termini d’execució de 9 mesos. La TV-3141 discorre des del Santuari de Misericòrdia, a Reus, fins a l’N-340, a Cambrils. En un primer tram, d’uns 500 metres, fins a l’autovia T-11, té característiques urbanes. A partir d’aquest punt és una via interurbana: un tram inicial d’uns 2,5 quilòmetres se situa a Reus i després, durant uns 4,5 quilòmetres, al de Cambrils.