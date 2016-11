El mediàtic Gerard de la sèrie 'Merlí' actua dissabte a Reus

Marcos Franz presenta el seu nou treball Start

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 21:10

Un dels protagonistes de la popular sèrie de Tv3 Merlí, el Gerard, serà present aquest dissabte, 12 de novembre, a la sala Lo Submarino. L’actor que l’interpreta, Marcos Franz, mostrarà el seu vessant com a músic presentant el seu nou treball que duu com a títol Start. Un disc amb deu temes que mostren una música jove i fresca, amb tocs melancòlics, molt personal i amb clares influències britàniques.



Un estil de pop amb el què vol sorprendre els assistents a la sala reusenca el dissabte. Marcos Franz és un jove talent que s’està fent un nom en diversos projectes televisius i apareix en cadenes com Canal+, Sky o l’HBO. Un dels videoclips que es poden veure a través de les xarxes es titula Tot en ella. El jove estarà acompanyat per una banda formada per Quim Nicolau, Ivan Sanmartín, Albert Medina i Albert Formatger.