Fisioteràpia solidària per lluitar contra el càncer infantil

La jornada tindrà lloc el proper 12 de novembre i comptarà amb diverses conferències i tallers

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 12:23

El Centre Cívic del Carme de Reus acollirà el proper 12 de novembre de 9.30h a 14h la II Jornada de Fisioteràpia solidària, la qual té l'objectiu de col·laborar amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) per lluitar contra el càncer infantil. Per això s'han organitzat una sèrie de conferències i tallers al voltant de la fisioteràpia en els quals els assistents podran fer una aportació voluntària mínima de 3 euros que es destinarà íntegrament a l'associació.



La jornada s'iniciarà al matí amb un total de cinc conferències: Exercici físic terapèutic: prevenció i recuperació de lesions; Higiene nasal en infants i adults; Per què i com cuidar el teu sòl pelvià; Per què tinc dolor?; i Beneficis de l'exercici aeròbic a l'aire lliure.



A la tarda serà el torn de diversos tallers per exercitar el cos i millorar la nostra salut. Aquests seran: Gimnàstica abdominal hipopressiva; Disminueix el dolor activant la musculatura: Adéu cames cansades!; Massatge infantil: Què puc fer per prevenir lesions?; Drenatge bronquial adults: Automassatge per a la salut i el benestar; i per últim Com podem prevenir els mals d'esquena: La respiració, treball de base.



Tots els diners recaptats es destinaran íntegrament a l'AFANOC. La jornada solidària està organitzada pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya amb la col·laboració del Centre Cívic del Carme, l'Ajuntament de Reus i l'AFANOC.