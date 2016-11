Una empresa reusenca guanya el Premi Nacional d'Eficiència Energètica per segon cop consecutiu

Pentadom Edificios Inteligentes ha estat guardonada pel seu projecte en el centre de discapacitats Fundación Ave Maria de Sitges

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 13:34

L’empresa reusenca d’enginyeria Pentadom Edificios Inteligentes, especialista en domòtica i immòtica, ha estat la guanyadora per segon any consecutiu del Premi Nacional d’Eficiència Energètica. La companyia va merèixer el guardó pel projecte en el centre de discapacitats Fundació Ave Maria Sitges, amb el qual Pentadom va implantar un sistema d’automatització i gestió integral d’un edifici històric protegit i en les seves edificacions adjacents. Aquest sistema permet controlar i monitoritzar totes les instal·lacions dels més de 5.000m2 dedicats al tractament i residencia de discapacitats psíquics greus de forma senzilla i autoritzada.



El premi es va atorgar el passat 26 de novembre a Madrid en el marc del MATELEC 2016, el Saló Internacional de Solucions per la Indústria Elèctrica i Electrònica. L’esdeveniment, que es realitza bianualment, atrau a més de 700 empreses i 40.000 professionals del sector de 80 nacionalitats diferents.