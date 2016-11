Una aplicació vinculada amb Reus proposa cobrar per córrer

La reusenca Alba Vàzquez n'és una de les fundadores

Mireia Pallejà

Actualitzada 07/11/2016 a les 21:06

Runister és una nova aplicació disponible pel sistema operatiu iOS és a dir, només se la poden descarregar els usuaris que utilitzin iPhone, , desenvolupada per un equip internacional en el qual la reusenca Alba Vàzquez hi forma part com a co-fundadora. Aquesta aplicació va veure la llum fa dues setmanes i està concebuda per gent que corre, gent que camina, o es mou de manera habitual. Quina és la novetat que ofereix? Runister recompensa als seus corredors amb diners.



Inicialment, quan l’usuari es descarrega l’aplicació, la podrà utilitzar de forma gratuïta si obté La Qualificació, que consisteix en recórrer 10 vegades la distància mínima d’un quilòmetre. No hi ha temps límit, es pot completar aquesta Qualificació en un any o en dues setmanes. L’única restricció que planteja l’app es que l’usuari només pot comptabilitzar dues carreres diàries.



En aquest punt l’usuari es pot subscriure i començar a gaudir d’aquesta experiència runner.



Per tal de començar a guanyar diners corrent, es necessari el pagament de Runister Plus amb un cost d’1’99 euros. A partir d’aquí, l’usuari comença a acumular punts, o Runies; cada quilòmetre recorregut equival a un Runie. L’objectiu és acumular aquests punts per tal de pujar de nivell. Hi ha set nivells per completar. Per exemple, un usuari que es troba al nivell 1, per tal de passar al nivell 2 ha de tenir 200 Runies; és a dir, haurà recorregut 200 quilòmetres per assolir aquesta pujada de nivell.



Els quilòmetres recorreguts tenen un preu: recórrer un quilòmetre en nivell 1 permet acumular 0,04 euros, en canvi, recórrer un quilòmetre al nivell 7 són 1,76 euros. L’usuari, doncs, pot anar acumulant quilòmetres i anar pujant de nivell. Però Runister li permet pendre una decisió: pots invertir els teus Runies i passar de nivell, o bé pots retirar els diners acumulats, tenint en compte que l’usuari no pujarà de nivell, sinó que es mantindrà. Totes les transferències de diners s’han de fer mitjançant un compte PayPal.



Cada mes, però, l’usuari que utilitzi aquesta app haurà de pagar una quota Runister. Però Aquest pagament serà en concepte de quilòmetres enlloc de diners, i segons el nivell en el que es trobi l’usuari, haurà de pagar més o menys distància. D’aquesta manera, com més elevat sigui el nivell on es trobi, haurà d’afrontar una major quota.



Un dels elements interessants d’aquesta aplicació es que l’usuari només pot retirar els diners un cop l’any, però els ofereix l’opció de fer una donació amb els beneficis obtinguts.