Tots els investigats han presentat recursos amb documentació que demostraria que no existeixen irregularitats

EFE

Actualitzada 07/11/2016 a les 16:26

Els recursos presentats per tots els investigats per prevaricació, malversació de fons públics i blanqueig de capitals en el cas Shirota -una branca del cas Innova, el grup d'empreses municipals de Reus- sumen més de mil folis, segons han indicat fonts judicials. Tots els investigats han presentat recurs a la part de la instrucció que ja no està sota secret, aportant documentació que demostraria que no existeixen irregularitats en el procés de creació de l'empresa.



El jutjat número 3 de Reus investiga catorze exregidors i l'exacalde d'aquesta ciutat, és a dir la totalitat de l'equip de govern del 2007 al 2011 (PSC-ERC-ICV). També investiga l'exrector de la Universitat Rovira i Virgili, empresaris de Reus i l'exprimera tinent d'alcalde en el mandat 2011-2015 (CiU-PP). El magistrat vol aclarir com es va fundar i es va dissoldre l'empresa mixta d'investigació nutricional Shirota Functional Foods (SFF), a la qual l'Ajuntament de Reus va avalar un crèdit de 3 milions d'euros malgrat no ser el soci majoritari. En canviar l'equip de govern, el nou va decidir dissoldre l'empresa en no considerar-la viable, però va haver de fer front a l'aval i pagar el crèdit.



L'empresa Morella Nuts va ser una de les impulsores del projecte, ja que era beneficiària d'una subvenció del Programa Cenit, del Ministeri d'Indústria i necessitava socis per tirar-lo endavant, ja que havia de cofinançar-se. La majoria de recursos apel·len a aquesta subvenció aprovada pel Ministeri per demostrar la bondat del projecte i també argumenten que tota empresa d'investigació necessita un termini de temps llarg per obtenir resultats.



Els recursos també apel·len que el secretari i l'interventor municipals no van posar objeccions a l'operació, pel que estaven convençuts de la seva legalitat. No obstant això, els dos funcionaris sí que van emetre un informe desfavorable, però ja sota el nou equip de govern i a petició d'aquest. El Tribunal de Comptes també ha jutjat recentment aquest aval donat a SFF, encara que no emetrà sentència fins que no es dirimeixi la investigació penal. D'una altra banda, el jutjat mercantil també va jutjar el concurs de creditors d'SFF i ho va declarar fortuït, és a dir, sense intencionalitat.