Les gimnastes del CN Reus Ploms es classifiquen per la final catalana

Donats els resultats de les fases anteriors, es classifiquen matemàticament

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 18:07

Avui diumenge, 6 de novembre s’ha celebrat al Pavelló del Club Nàstic de Tarragona la 3ª Fase de Copa Catalana Conjunts de Gimnàstica Rítmica nivells IV-V/VI-VII-VIII, que va ser organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica i el CGR Nàstic.



Els clubs que van participar en aquest fase van ser els mateixos que es van enfrontar en les dues anteriors: Associació Esportiva Pare Manyanet, Club Gimnàstic Esther, Club Rítmica La Salle, Club Rítmica La Sènia-País del Moble, Club Rítmica Clau de Sol, C.G.R.I E. Sant Cugat, C.G.R. Figueres, Associació Esportiva Rítmica Quart, GEIEG, Club Patrícia i C.E. Blanenc Gimnàstica Rítmica.



Les gimnastes del Conjunt Infantil del CN Reus Ploms han pujat al podi amb els dos exercicis que van presentar, assolint la segona posició amb l'exercici d'aparells, i la tercera amb l'exercici de mans lliures.



Donats els resultats de la 1ª fase, on van aconseguir la 3ª posició, i de la 2ª fase, on van ser subcampiones, s’han classificat matemàticament per a la Fase Final de Copa Catalana Conjunts que es celebrarà aquest mateix mes a Manresa.