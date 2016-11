La superació del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer aterra a la Biblioteca Central Xavier Amorós

L'exposició s'inaugura aquest dilluns i es podrà veure fins el 31 de gener de 2017

La Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus inaugura aquest dilluns a les 8 del vespre l'exposició 'La superació d'un matemàtic: Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967)', amb l’objectiu de donar a conèixer la figura d’aquest matemàtic de Figueres tan singular, no solament per la seva discapacitat física sinó, principalment, per la importància del seu treball en uns anys en què la comunitat científica espanyola treballava de manera precària i aïllada dels moviments internacionals.L'exposició coincideix amb les activitats que s'organitzen a les biblioteques catalanes en motiu de la 21ª Setmana de la Ciència (11-20 de novembre). La inauguració de la mostra de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer anirà a càrrec de Manuel Castellet, president de la Fundació, matemàtic i catedràtic de Topologia i Geometria de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’exposició té la col·laboració de la Diputació de Girona, l’Obra Social la Caixa, l’Institut d’Estudis Catalans i la Diputació de Tarragona.D’altra banda, les Biblioteques Municipals han programat aquest dimarts 8 de novembre a les 19 hores a la Biblioteca Central i el dia 24 de novembre a les 18:30 hores a la Biblioteca Pere Anguera una conferència sobre l'ictus i lesions medul·lars i traumàtiques, que són el fil conductor de La Marató de TV3 d'aquest any. Aquestes conferències es realitzen a les biblioteques de Catalunya en col·laboració amb la Fundació de La Marató per donar a conèixer i conscienciar la ciutadania a l'entorn d'aquestes malalties i la recerca científica que es porta a terme per tractar-les.Aquest dimecres 9 de novembre a partir de les 19 hores la Biblioteca Central és escenari d'un tast d'olis, coincidint amb la 20ª edició de la Fira d'Oli DOP Siurana, que s'escau aquest cap de setmana a la ciutat de Reus.Els dies 16 i 17 de novembre les matemàtiques protagonitzaran l'hora del conte a les Biblioteques Municipals, amb els 'Contes matemàgics' a càrrec de Marta Ruiz (dia 16 a les 17:30 hores a la BCR i dia 17 a les 17:30 hores a la Biblioteca Pere Anguera). Finalment, fins al 29 de novembre es pot visitar a la Biblioteca Pere Anguera l’exposició 'Autòmat Llull. MILIMBO + Marc Sardà', programada en motiu de l'Any Llull, una mostra que destaca com Ramon Llull va influir en tot el coneixement medieval i com les seves troballes són a l’arrel de la informàtica actual.