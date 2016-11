El PPC de Reus carrega contra l'estelada penjada a la façana de l'Ajuntament

El portaveu de la formació afirma que «l'edifici consistorial és la casa de tots» i que no es pot utilitzar per usos partidistes

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 13:10

El Grup Municipal del PPC a Reus ha mostrat el seu rebuig a la penjada d’una estel·lada a la façana de l’ajuntament del municipi el passat divendres a la tarda en el marc de la concentració de suport a l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós. El portaveu de la formació política reusenca, Sebastià Domènech, ha exposat que «l’edifici consistorial és la casa de tots» i un grup polític no te l’autoritat per «utilitzar» per usos partidistes ni l’interior ni l’exterior de l’edifici. Per aquest motiu exigeix «responsabilitats polítiques» davant els fets succeïts el passat divendres a l’alcalde, Carles Pellicer.



El portaveu popular demanarà les gravacions de seguretat per conèixer «qui o quines» persones van accedir al terrat del consistori municipal. També demanarà el protocol de seguretat establert, ja que s’ha vulnerat de forma sistemàtica la garantia de seguretat dins el consistori.



El PPC ha exposat que la «democracia és la garantia» envers el compliment de la legalitat i ha titllat aquest fet de «desobediencia». La conclusió que n’extreu és que cal que els autors assumeixin que «el procés és mort» i que la llei és igual per tots.