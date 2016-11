El Memorimage, present a internet mitjançant la plataforma Flimin

La selecció de pel·lícules del festival estarà disponible a la plataforma del 9 al 27 de novembre

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 14:21

El festival Memorimage arriba per primera vegada a tota Catalunya amb una selecció de pel·lícules a través de la plataforma Filmin, la referencia estatal en el món del cinema independent. La selecció de films, que consisteix en tres pel·lícules de l’edició de 2015 i de quatre títols d’anteriors edicions, es podran veure en exclusiva i per streaming del 9 al 27 de novembre.



Les pel·lícules d’aquesta edició que es podran veure a través de Filmin són Els nens de la jungla, de Santi Suárez Baldrís; Game Over, d’Alba Sotorra; i Les 7 vides d’Eduard Toda, de Ramón Masip, Toni Orensanz i Manel Vinuesa.



Per altra banda, els títols d’edicions anteriors de Memoriage que estaran disponibles a la plataforma seran Com canviar el món, de Jerry Rothwell; El gran vuelo, de Carolina Astudillo; Joana Biarnés, una entre tots, d’Òscar Moreno i Jordi Rovira; i Sobre la marxa, de Jordi Morató.