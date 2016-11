Aixequen més de 1.300 actes per actituds incíviques relacionades amb l'oci nocturn en el que portem d'any

L'acte incívic més denunciat continua sent el consum d'alcohol a la via pública

Actualitzada 07/11/2016 a les 11:13

L’incivisme, principal preocupació de la ciutadania

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat entre el gener i l’octubre d’enguany un total de 1.383 actes per actituds incíviques vinculades a l’oci nocturn. Aquestes dades superen les dels dos darrers anys, ja que en el 2015 es van aixecar un total de 728 actes i en el 2014 un total de 581. Aquest fet demostra que hi ha hagut un increment de control policial.Els principals problemes relacionats amb l’oci nocturn solen venir donats pels clients dels locals quan surten o es troben al carrer i no respecten el descans dels veïns. L’acte incívic més denunciat continua sent el consum d’alcohol a la via pública. El segueixen els actes relacionats amb miccionar, embrutar, sorolls i sexe. Cal destacar aquest octubre hi ha hagut un increment d’actes aixecades per l’oferiment i la sol·licitud de relacions sexuals a la via pública.La tasca que du a terme la Guàrdia Urbana consisteix en controlar les actituds incíviques que es poden produir a la via pública i conscienciar als propietaris dels locals de la necessitat de fer conviure l’oci nocturn amb les altres activitats de la ciutat. En aquest sentit, La Guàrdia Urbana i els locals d’oci nocturn fan campanyes conjuntes per sensibilitzar els clients que determinades conductes poden causar molèsties als veïns, i que no es pot utilitzar la via pública per a la festa.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que «la determinació del Govern de Reus és clau per contribuir a resoldre situacions que afecten la convivència i preocupen a la ciutadania; com també ho són l’entrada en vigor de la nova ordenança de Civisme i la professionalitat de la Guàrdia Urbana».D’acord a les dades analitzades en la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat, la principal preocupació de la ciutadania en matèria de seguretat continua sent l’incivisme. Per això una de les línies prioritàries de la Guàrdia Urbana és continuar treballant en la conscienciació ciutadana en relació a les conductes incíviques, amb especial atenció a aquells que generen més molèsties i queixes de la ciutadania.