Fotografia, oli i patrimoni s'uneixen a Reus

Una seixantena d’instagramers visiten diferents espais emblemàtics per promoure la Fira de l’oli

Gerard Faiges

Actualitzada 05/11/2016 a les 14:24

Reus acollirà la vintena edició de la Fira de l’Oli a partir del proper divendres 11 d’octubre. Aquest dissabte, però, Reus Promoció ja ha anat obrint boca amb una trobada d’instagramers a la qual s’han citat prop de 65 usuaris d’arreu de Catalunya. La cita ha servit per unir dos dels grans atractius reusencs, l’oli de la DOP Siurana i el patrimoni arquitectònic, amb l’excusa d’un concurs fotogràfic a través de la xarxa Instagram.



Els instagramers han pogut gaudir de visites lliures en localitzacions emblemàtiques com l’Institut Pere Mata, el Gaudí Centre o el campanar de la Prioral de Sant Pere. En cadascuna de les visites han pogut gaudir de l’oli nou de Siurana, que havien de fer aparèixer en les seves fotografies per a participar al concurs ideat per Reus Promoció juntament amb Igers Reus i la DOP Siurana. Marta Villalta, gerent de Reus Promoció, ha explicat que «l’objectiu de la trobada és posar en valor la Fira de l’oli a la vegada que gaudim del ric patrimoni de la ciutat».



Sota el nom #magradareus #socsiurana, la reunió d’instagramers ha servit per «promoure l’oli i la fira mitjançant la fotografia», segons ha declarat Villalta. Les fotografies compartides a Instagram amb aquestes etiquetes i d’altres facilitades per Igers Reus optaran a tres premis d’oli nou de Siurana. La trobada també ha comptat amb el suport de Forn Sistaré i Vermut Rofes, que a més de facilitar un esmorzar i un petit vermut als assistents, també han creat els seus premis propis per al concurs.