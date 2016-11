Dos joves desarmats assalten una joieria de Reus

La treballadora va caure durant l'assalt

Actualitzada 05/11/2016 a les 11:20

Dos joves van entrar aquest divendres, a les 17.45 hores, a una joieria del Raval de Jesús de Reus amb intenció de cometre un robatori.



Ambdós estaven desarmats i un d'ells es va dedicar a retenir a la treballadora, mentre l'altre s'emportava totes les joies que va poder. De moment, els Mossos d'Esquadra, que estan investigant el cas, no han pogut quantificar el botí.



Segons detallen els mateixos Mossos, la dona va caure durant l'assalt, encara que no saben si va ser motivada per algun cop o acció dels assaltants o perquè va relliscar o ensopegar amb algun objecte.



S'ha obert una investigació, encara que no serà difícil trobar els assaltants, ja que un d'ells anava a cara descoberta. El local compta amb càmeres de seguretat, que seran claus a l'hora de trobar els responsables.