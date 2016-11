El terror aporta més de 900 litres de llet per al Banc dels Aliments

Solidaritat i por es van unir el 28 i 29 d'octubre al Passatge de Terror de la Palma de Reus

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 12:56

La quarta edició de la Palma Terror Show de Reus, organitzada el 28 i 29 d'octubre per un col·lectiu de joves vinculats al Casal de Joves, ha recollit un total de 901 litres de llet que ja s'han lliurat a la Fundació del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona. Com cada any coincidint amb les celebracions del Halloween i la Castanyada, els 450 assistents a aquest original túnel del terror havien d'aportar 2 litres de llet per poder accedir a l'esdeveniment.



Més de 40 joves vinculats al Casal han estat treballant durant tot el mes d'octubre per fer possible aquesta iniciativa que combina la solidaritat amb el lleure. El disseny, producció i ambientació dels espais recreava aquest any un manicomi tenebrós i ha estat fruit de la feina desinteressada d'aquests nois i noies de diversos instituts de la ciutat.



La regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores, ha destacat la vessant solidària d'aquesta iniciativa i la capacitat d'autoorganització, la imaginació i la feina del grup de joves que fa possible aquest esdeveniment i que «dóna a aquesta activitat una dimensió que va més enllà de la diversió i el converteix en una experiència de participació».