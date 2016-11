Més de 250 especialistes en oncologia radioteràpica es reuneixen a Reus

Hi participen més de 250 professionals

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 12:07

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull aquest divendres 4 de novembre el XXIV Congrés del Grup Oncològic Català Occità (GOCO), que aplega professionals en l’àmbit de l'Oncologia Radioteràpica del Sud de França (regions del Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus) i de tot Catalunya.



Hi participen més de 250 especialistes en oncologia radioteràpica, radiofísica hospitalària i infermers i tècnics superiors de radioteràpia, en la 24a edició d’aquest congrés d’àmbit europeu. La inauguració ha comptat amb la presència de Noemí Llauradó, regidora de Salut i presidenta de l’Hospital i del Dr. Jordi Craven, president del GOCO.



En aquest congrés es debatran els darrers avenços clínics, terapèutics i tecnològics del tractament de diferents càncers com el de mama, pròstata, pulmó, colorectal i melanoma.



També hi hauran dues conferències sobre recerca traslacional que impartiran el Dr Jordi Camps i la Dra Marylen Lejeune, investigadors punters en cadascuna de les seves àrees a Catalunya. El XXIV Congrés del Grup Oncològic Català Occità, organitzat per la Dra. Meritxell Arenas, directora del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Dra. Marta Bonet, metgessa adjunta permetrà conèixer els aspectes més innovadors de la oncologia radioteràpica per millorar la qualitat dels tractaments oncològics i, per tant, l’atenció als pacients.