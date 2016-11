La dansa lluitarà contra el càncer al Teatre Fortuny en una gala benèfica

Amb el nom de 'Ballem per tu', l'esdeveniment tindrà lloc el 12 de novembre al vespre

Actualitzada 04/11/2016 a les 14:20

El Teatre Fortuny de Reus acollirà la gala de dansa benèfica contra el càncer 'Ballem per tu', el proper dissabte 12 de novembre a les 9 del vespre. La Fundació Teatre Fortuny, conjuntament amb l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona i la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre organitzen aquest espectacle a benefici de la Lliga contra el Càncer.El programa inclou l'actuació de diferents ballarins de renom del territori de Reus i comarques veïnes, així com la participació de les diferents escoles de dansa de la demarcació. Es preveu que uns 120 ballarins aproximadament passin per l'escenari del Fortuny durant aquesta vetllada, que inclourà la lectura d'alguns fragments del llibre 'Creu-me, és possible', coordinat pel periodista Josep Baiges.Els fons que es recaptin durant aquesta gala es destinaran a les línies de treball que té obertes la Lliga contra el Càncer, ja siguin d'assistència psicosocial o de recerca. Les entrades ja estan a la venda a la taquilla del Teatre Fortuny o a través del següent enllaç per un preu de 15 o 20 euros. A l'acte de presentació de la gala, que ha tingut lloc aquest divendres, hi han participat representants de la Lliga contra el Càncer, la Fundació Teatre Fortuny, l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona i el periodista Josep Baiges, així com les regidores de Cultura Montserrat Caelles, i de Salut Noemí Llauradó.