L'AMPA del Joan Rebull busca donants de medul·la per a un alumne de 5 anys

L'Adrià té leucèmia i va ingressar fa sis mesos a la Vall d'Hebron a Barcelona

Actualitzada 04/11/2016 a les 18:35

L'Associació de Mares i Pares de l'escola Joan Rebull de Reus busca donants de medul·la òssia de forma urgent per a un alumne de cinc anys, que rep un tractament contra la leucèmia a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Per aconseguir donants, els pares dels alumnes del col·legi han fet un cartell amb la cara del petit Adrià, que va ingressar fa sis mesos a la Vall d'Hebron. Per tal d'informar sobre el procés, a la mateixa pàgina web de l'AMPA hi han penjat documentació sobre la donació de medul·la, explicat de forma molt senzilla En la documentació que es facilita s'indica que, per ser donant, «el primer de tot és voler ser-ho i ser conscient que la teva donació no és per a una persona coneguda concreta a qui vols ajudar sinó per a aquell malalt que sigui compatible». Els veïns de Reus que desitgin donar medul·la per al petit Adrià i per a altres persones malaltes que esperen una donació s'han de realitzar una anàlisi a l'hospital de Sant Joan d'aquesta ciutat o bé en un altre hospital comarcal.Una vegada fet l'anàlisi, les dades de compatibilitat entren en el banc de donació i en el registre de donants de medul·la òssia (REDMO) i, des d'aquí es gestionen a tot el món i es busca si existeixen malalts compatibles que estan en espera de ser trasplantats. En el cas que les característiques medul·lars del donant encaixin amb les d'un malalt en espera, des del banc es posen en contacte amb el donant per si es desitja tirar endavant la donació, que només requereix un dia i no implica ingrés hospitalari. Existeixen dues vies, expliquen des de l'AMPA del Joan Rebull, per als donants: una punció o bé una donació de sang perifèrica.«Us animem, us necessitem i ens agradaria que entre tots féssim possible un banc de medul·la més gran gràcies a les donacions de tots. Pot ser que un entre tots nosaltres sigui compatible amb l'Adrià», s'indica en el web de l'AMPA, que ofereix més informació relativa a tot el procés de donació i els horaris del banc de sang de l'Hospital Sant Joan de Reus.