L'Institut Escola Pi del Burgar impulsa aquesta iniciativa per recaptar fons ja que aquesta malaltia afecta a un dels alumnes del centre

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 20:51

L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d'Esports, col·labora amb una campanya de recollida de taps d'envasos de plàstic impulsada des de l'Institut Escola Pi del Burgar per recaptar fons econòmics a favor de la recerca científica de la malaltia de Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Col·lagen VI, que pateix un alumne d'aquest centre educatiu.



Aquesta campanya de recollida de taps de plàstic es realitza en col·laboració amb la Fundación Noelia, dedicada a la lluita contra aquesta malaltia. L'abast de la campanya es preveu de tota la ciutat, atès que la Regidoria d'Esports ha aconseguit la implicació de diferents clubs i entitats esportives que amplificaran la repercussió de la iniciativa tot participant en la recollida de taps.



El regidor d'Esports, Jordi Cervera, ha agraït el compromís de les entitats i ha animat el conjunt de la ciutadania a col·laborar en la campanya en la mesura de les seves possibilitats, atès que els materials recollits es transformaran en fons econòmics que es podran posar a disposició de la recerca científica per lluitar contra la malaltia. Des de la Fundación Noelia s'ha explicat les característiques de la malaltia i les línies de treball que es porten a terme per lluitar-hi.