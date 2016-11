«...I va la bola!» des de fa 90 anys

L’Orfeó Reusenc va acollir ahir la tradicional rifa amb bombo de panellets, confitura, licors i cava

Actualitzada 01/11/2016 a les 23:07

La diada de Tots Sants és tradició a Reus que moltes entitats organitzin rifes pels seus associats o per a la ciutadania en general. Però sens dubte, el sorteig que compta amb més empremta és el que organitza l’Orfeó Reusenc a la seva seu del carrer de Sant Llorenç. De fet enguany han estat de celebració, ja que segons els registres que guarda l’entitat, el primer concurs d’aquest tipus es va organitzar l’1 de novembre de 1926. Enguany se celebra el 90 aniversari d’aquesta rifa amb el sonet imprescindible del «...i va la bola!». El secret de l’èxit és que enganxa tant a grans com a petits, ja que l’atzar decideix qui s’endú el premi.

El bombo, amb els números de l’1 al 20, convertit en l’epicentre de l’atenció, reparteix any rere any la sort. «La gent s’acosta a la taula i et diu el nombre de tirades que vol, i els números pels quals vol apostar. Si tens sort i el toca el número, guanyes un punt, si has fet dues apostes per aquell mateix número, doncs guanyes dos punts», apuntava ahir Esther Cos, presidenta de l’Orfeó Reusenc. Una tirada costava un euro, i tres tirades, dos. A partir d’aquí, entraven en joc els favoritismes i les supersticions per un o d’altre número determinat.



Així, aconseguint dos punts el jugador podia endur-se un lot molt maco de panellets, adquirits com és tradició a la pastisseria cal Padreny i també confitures artesanals, igualment, caves i vins estaven també al seu abast dels jugadors aconseguint entre tres i quatre punts. Pels més enganxats al joc –o pels que tinguessin més fortuna amb les apostes– estava reservat un ampli assortit de licors, entre d’altres, whisky, conyacs i d’altres caves «amb solera», tal com assegurava la responsable de l’entitat. «Per aquests cal aconseguir sis punts», apuntava.



En general, als petits, el que menys els importava ahir era la teca i el beure que es podien endur a casa seva, ells el que volien era que sortís la bola per la qual havien fet una aposta. Els més grans en canvi, sospiraven per aconseguir els sis punts i fer-se amb aquells incunables que es podien veure a la zona superior de la gran taula on s’havien situat tots els premis.



Però pels qui l’atzar els hi altera els nervis, l’Orfeó ja va a posar a disposició dels usuaris en dies anteriors, uns abonaments al preu de 12 euros per tal de bescanviar directament per qualsevol dels premis, i a banda, entrar també al sorteig del ramillet que es va entregar en finalitzar la jornada. I és que el «... i va la bola!» es va poder sentir durant sis hores al llarg del dia. L’Orfeó va obrir portes a les 12 del migdia i en poca estona el local ja era ple de gom a gom, fins a les nou de la nit els més enganxats van poder tenir temps de seguir apostant.

L’Orfeó Reusenc ofereix aquesta, i d’altres moltes activitats al llarg de l’any, com ara una coral de cant, l’agrupació de timbal, de gralla i de bastoners, funcions de teatre i concerts. Aquests dies, a banda de les boles, també estan força ocupats preparant els Pastorets de Nadal.