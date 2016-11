L'Ajuntament comença la reparació de sensors del pàrquing Riera Miró

Les feines preveuen allargar-se durant aquesta primera quinzena del mes

Redacció

Actualitzada 01/11/2016 a les 22:48

La zona blava de la Riera Miró ha apagat part els sensors que indiquen l’ocupació o no de les places i el cartell que n’anuncia la disponibilitat ja no apunta el nombre de llocs lliures. L’Ajuntament va decidir desconnectar el sistema després de percebre-hi «errades puntuals en la detecció de vehicles» i, al llarg de les properes setmanes, executarà millores en un smart lab que va ser pioner al municipi. En detall, les feines previstes, que han arrencat a principis d’aquesta setmana, inclouen la «renovació d’alguns sensors per minimitzar el marge d’error i alhora fer-los més resistents» i l’adequació de tot el mecanisme per tal de poder tornar a encendre els indicatius que faciliten l’ús de l’aparcament als conductors un cop resolts els problemes.



La previsió, tal com apunten fonts municipals, és que les obres estiguin enllestides en la primera quinzena de novembre. L’espai destinat a l’estacionament de vehicles va passar a ser smart l’any 2014, en una transformació que comportava la inversió de 60.000 euros a l’àrea de zona blava més utilitzada en aquell moment. La implementació d’aplicacions intel·ligents a l’aparcament va comportar la instal·lació d’un protocol de detecció de l’ocupació plaça a plaça, a través de sensors col·locats sota el paviment. Són aquests sensors els que es milloren ara per tal de garantir el correcte funcionament de la zona de la Riera Miró.