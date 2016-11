El Toc de Difunts manual i tradicional sona a Reus per segon any consecutiu

Els Campaners de Reus han fet repicar les campanes amb el toc de «pa i nous», que s'utilitzava pels difunts de classe social més baixa

02/11/2016

Els Campaners de Reus, format per membres dels agrupaments escoltes Misericòrdia i MontsantCim, han recuperat aquest 1 de novembre al vespre per Tots Sants i per segon any consecutiu el Toc de Difunts de forma manual i tradicional, que han fet sonar les dues campanes del 5è pis del campanar de la Prioral. Concretament els reusencs van poder sentir aquest dimarts el toc de «pa i nous», el qual s’utilitzava pels difunts de quarta categoria, els de classe social més baixa. Els Campaners de Reus el defineixen com un toc «solemne, lent, trist i malenconiós que transforma l’atmosfera de l’entorn proper».



El toc de difunts es feia tradicionalment, abans de la guerra, amb les campanes de Sant Jaume i de Sant Pau, desaparegudes l'any 1936. Des dels anys 40 es tocà amb les actuals campanes de Misericòrdia i de Sant Pau, de diàmetre i característiques similars a les desaparegudes. Aquestes mateixes dues campanes són les encarregades de tornar-lo a fer sonar. El toc consisteix en batallades rítmicament alternes de les dues campanes, amb un moviment final lleugerament accelerat.



Cal dir que el campanar ha estat tradicionalment molt lligat a la festa de la castanyada i el dia dels difunts. La llegenda explica que la castanyada va néixer de l'àpat que el campaner i els seus ajudants feien dalt del campanar mentre tocaven el toc de morts durant la nit de Tots Sants: els fruits del temps ben calents per no passar fred durant la llarga nit de treball.