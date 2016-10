Reus organitza diverses ponències i debats al voltant de la reforma horària

Els actes tindran lloc del 7 al 16 de novembre sota el nom 'Reus, capital dels horaris'

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 10:51

L'Ajuntament de Reus s'ha adherit al procés participatiu de la reforma horària impulsat per la Generalitat de Catalunya i Iniciativa per a la Reforma Horària, que té la finalitat d’escoltar les opinions dels ciutadans sobre com fer-la efectiva. Per aquest motiu, la ciutat acollirà del 7 al 16 de novembre una sèrie d’accions organitzades per Mas Carandell amb altres àrees del consistori sota el nom Reus, capital dels horaris.



Durant aquesta setmana s’oferiran diverses ponències a la sala d’actes de l’antic hospital per donar a conèixer els reptes i les oportunitats que ofereix la reforma horària i donar un espai a la ciutadania on poder expressar-se sobre l’adaptació dels horaris actuals al format europeu. Els actes començaran el 7 de novembre a les 18h amb la inauguració de l’esdeveniment a càrrec de l’alcalde, Carles Pellicer, i amb una conferència a càrrec de Fabian Mohedano, promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, activista i actualment diputat al Parlament de Catalunya.



Diversos professionals experts tractaran el tema de la reforma horària des de quatre punts de vista: empresa, dones, educació i salut. Jordi Ojeda oferirà una exposició sobre la influència dels horaris a les organitzacions; Cristina Sánchez ho farà sobre la repercussió dels timmings en l’espai vital de les dones; Trinitat Cambras parlarà de la incidència horària en la salut; i el mateix Mohedano sobre els temps educatius. L’esdeveniment clourà el 16 de novembre a les 16.30h amb un espai de debat obert sobre els eixos de la reforma. Totes les sessions són d’accés lliure, excepte la del primer dia i darrer que requereixen inscripció a l’adreça participa.gencat.cat.