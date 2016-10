L'Obra Social “la Caixa” renova el seu suport a l'activitat tutelar de la Fundació Pere Mata

La fundació reusenca tutela a 610 persones a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 13:46

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, i el conseller delegat del Grup Pere Mata, Joan Amigó, han presidit l’acte en el qual l’Obra Social “La Caixa” ha renovat el seu suport a l’activitat tutelar de la Fundació Pere Mata.



La tutela és una mesura de protecció dictada per sentència judicial destinada a aquelles persones que per raó de malaltia mental, discapacitat intel•lectual o deteriorament cognitiu greu no poden valer-se per elles mateixes. El seu objectiu és donar un suport efectiu i estable a les persones que no poden gestionar-se les activitats de la vida diària, la cobertura de les necessitats bàsiques, l’administració del seu patrimoni o la cura de la seva salut.



La Fundació Pere Mata tutela a 610 persones a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre. Amb el suport rebut de l’Obra Social de “la Caixa” prioritzarà l’atenció de les situacions de més urgència social, en concret, els trastorns de conducta, malaltia mental amb toxicomanies o persones amb problemes socials greus.