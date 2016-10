Crema un cotxe al Raval de Robuster de Reus

Dues dotacions de Bombers han acudit al lloc dels fets per apagar les flames

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 17:32

Un turisme s'ha cremat aquest dilluns al Raval de Robuster de Reus al voltant de dos quarts de quatre de la tarda. Dues dotacions de Bombers s'han traslladat fins al lloc dels fets per apagar el foc, que s'ha declarat al motor del vehicle mentre aquest circulava per la cèntrica via per motius que els mateixos Bombers desconeixen.



L'avís ha estat donat per un veï de la zona, que ha vist com un intens fum negre començava a sortir del vehicle, de la marca Opel, aturat al mig de la via. Al cap de pocs minuts, el fum omplia tota la zona del Raval i voltants. Els Bombers han estat treballant al voltant 20 minuts per apagar les flames, fet que ha obligat a tallar el trànsit durant uns minuts.