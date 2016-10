C's Reus porta al Síndic de Greuges la «falta de transparència» del govern

La queixa formal està motivada per la falta de resposta per part del govern local a més de 150 instàncies de petició d'informació presentades per C's des d'octubre del 2015

Ciutadans (C's) de Reus ha presentat davant el Síndic de Greuges una queixa formal motivada per la falta de resposta per part del govern local a més de 150 instàncies de petició d'informació presentades per C's des d'octubre del 2015 fins ara.



El Síndic ha comunicat al Grup Municipal de C's que ha obert un expedient per analitzar aquest cas i que ja ha sol·licitat informació a l'Ajuntament de Reus, governat per Carles Pellicer (CiU), per poder valorar-la i emetre el seu dictamen.



El portaveu de C's al consistori reusenc, Juan Carlos Sánchez, ha lamentat que el Grup «hagi hagut d'acudir al Síndic de Greuges», però ha assegurat que «és impossible portar a terme la nostra labor de Grup Municipal a l'oposició sense disposar de la informació que hem demanat i a la qual tenim dret per llei».



El portaveu de C's ha expressat la seva confiança que, amb aquesta mesura, «el govern municipal -CiU, ERC i AraReus- respecti el dret fonamental a la informació a què els regidors tenen dret i ens lliuri per fi la documentació que demanem des de fa més d'un any».