Actyma acusa l'Ajuntament d'una «matança massiva» d'aus atrapades en gàbies trampa

Afirma que no s’ha justificat que hi hagi una plaga de coloms a Reus i alerta que entre les aus que moren n’hi ha de protegides

Actualitzada 29/10/2016 a les 10:23

L’Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal (Actyma) ha presentat una denúncia contra l’Ajuntament de Reus davant la Direcció Territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona per la «matança massiva» d’aus atrapades a gàbies trampa no selectives col·locades a diverses zones del municipi, segons l’entitat. Les gàbies, explica Actyma, han provocat la mort «indiscriminada» de diverses aus, «fins i tot d’espècies protegides». L’ens també lamenta que les fonts de la ciutat «es cobreixen» perquè les aus «no puguin beure». Moltes queden atrapades en colar-se per forats i, en no poder sortir, «pateixen una mort lenta i dolorosa».



Segons Actyma l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus no disposa d’inventari dels llocs de nidificació de coloms, i en un recull de queixes del 2013 no en consta cap sobre aus, fet que indica, a parer de l’entitat, que no és necessari fer matances massives d’aus per «una suposada plaga de coloms injustificada».



Per tot plegat Actyma ha sol·licitat que s’incoï un expedient sancionador contra l’Ajuntament de Reus i ha exigit la retirada «urgent» de gàbies trampa i el cessament de qualsevol altre mètode de captura i matances d’aus a la ciutat.