La Marató de Sang supera les 900 donacions al Teatre Fortuny de Reus

La xifra augmenta respecte la de l’any passat

Actualitzada 27/10/2016 a les 22:46

La Marató de Sang va aconseguir aquest dijous tancar amb un total de 911 donacions, superant les 894 que van tenir lloc en l’anterior edició. El teatre Fortuny va acollir des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre aquesta jornada solidària. Molts eren els reusencs que es van acostar per fer aquest gest solidari. Segons va explicar una de les promotores del Banc de Sang, amb l’acció duta a terme dijous «es torna a constatar que Reus és una de les ciutats que té més resposta per part de la gent i és capaç d’assumir un volum important de sang en un sol dia».



La donació de sang va ser també una jornada lúdica, amenitzada des de bon matí amb música i voluntaris que ja es trobaven a la mateixa porta del teatre. A la tarda, també hi van ser presents la Colla Gegantera de Reus, els Xiquets de Reus, amb les actuacions musicals de Mel i Mató i ReusSamba, així com la banda de cornetes i tambors de Misericòrdia i Sant Pere Apòstol.



La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), inclou la participació de l’Ajuntament de Reus, el Consell Comarcal del Baix Camp, l’Associació de Donants de Sang del Baix Camp i el Consorci del Teatre Fortuny. El lema de la marató d’enguany, 'La sort de donar sang' fa referència al fet que qualsevol persona que estigui en bones condicions té la fortuna de poder donar sang: «és una gran sort poder donar sang, i hem d’exercir aquesta capacitat», afirmaven des de la organització durant la presentació que va tenir lloc el passat dimarts.



Entre els qui podiem donar sang hi havia persones que tenien més de 18 anys, pesaven més de cinquanta quilos i en cas de les dones, que no estiguessin embarassades. Més enllà de la Marató que es duu a terme anualment, també es poden realitzar donacions a l’Hospital de Sant Joan de forma periòdica.