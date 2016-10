Fins a 2.100 passatgers de l'Aeroport tenen dret a reclamar indemnització

Durant la temporada d’estiu hi ha hagut 24 incidències pel que fa cancel·lacions i retards que seran compensades en quasi tots els casos

Un total de 2.100 passatgers que han passat per les instal·lacions de l’Aeroport de Reus durant els mesos d’estiu tenen dret a reclamar una compensació econòmica degut a la cancel·lació del seu vol o del retard d’aquest. Així ho assegura un estudi que ha elaborat la companyia Gate28.com, especialitzada en tramitar reclamacions «que en molts casos costa poder canalitzar de forma individual degut a la lentitud de les companyies», explicaven aquest dijous. Durant aquest estiu s’han detectat fins a 24 incidències; la meitat han estat cancel·lacions i l’altra respon a retards de les aerolínies. D’aquesta manera, d’aquestes 24, un total de 14 de tenen dret a una compensació econòmica. Unes xifres que poden arribar a ser de fins a 630.000 euros, segons asseguren des de l’autora de l’estudi.



Per la seva banda, el mateix informe també revel·la quin ha estat, en tot l’estiu, el pitjor dia per a volar: el 30 d’agost. En aquell dia, es van registar 2 d’aquestes 14 incidències. L’estudi també proporciona dades que permet comparar-les amb estius anteriors. En aquest cas, al 2015 es van produir 13 incidències amb una xifra total de 1.950 passatgers amb dret a reclamar i amb una compensació màxima de 585.000 euros. Mentre que al 2014, les incidències a compensar van ser-ne 16, amb 2.400 viatgers que podien exercir el seu dret amb una compensació màxima de 720.000 euros. Com en el cas d’aquest estiu, també es van produir 2 incidències en el pitjor dia per volar. Finalment, l’anàlisi conclou que ela millor jornada per decidir-se a agafar un avió durant aquest estiu va ser l’1 de juny.



Quines són les quantitats que es poden reclamar? D’acord amb la legislació europea, els vols amb menys de 1.500 quilòmetres de recorregut o cancel·lats o que acumulen un retard de més de tres hores es compensen amb fins a 250 euros per persona. Els que tenen un trajecte entre 1.500 i 3.000 quilòmetres permeten una compensació econòmica de fins a 400 euros, mentre que la indemnització per als que superen els 3.500 quilòmetres de viatge és de fins a 600 euros. En aquest sentit, la companyia que ha elaborat aquest estudi ofereix un servei gratuït a través de la seva plana web que permet calcular a l’instant si un passatger té dret a aquesta compensació.



Cal recordar, d’altra banda, que per l’Aeroport de Reus hi han passat en els mesos de juny, juliol i agost un total de 459.055 passatgers. Respecte el mateix període de 2015, hi ha hagut un increment total de 74.099 passatgers, el que ha consolidat una tendència a l’alça en aquesta infraestructura.