El Centre de Lectura posa música a la inauguració del tanatori de Mémora a Reus

L’equipament situat al Tecnoparc va presentar oficialment la seva activitat a Reus amb la vista posada en la seva propera arribada a Tarragona

Actualitzada 28/10/2016 a les 11:06

El Tanatori de Mémora va inaugurar ahir el seu equipament situat al Tecnoparc amb un acte protagonitzat pel concert de l’Escola de Música del Centre de Lectura. D’aquesta manera, la funerària va dotar de solemnitat la presentació del servei que duu a terme des de fa unes setmanes i que dóna continuïtat a l’atenció que realitza des de l’oficina situada al president Macià fa aproximadament un any. L’acte va comptar amb la presència del delegat de Mémora a Catalunya, Xavier Poch, a més del gerent al Camp de Tarragona, José Antonio Álvarez. L’activitat de Mémora a la província es remunta a fa pràcticament una dècada enrere amb implantació a Vila-seca, Cambrils, Salou així com la Conca de Barberà, amb una atenció d’uns 800 usuaris.



L’arribada a Reus «suposa arribar un dels llocs on volíem i suposa donar un pas més de qualitat perquè representa estar al costat de famílies i usuaris que ja ens donaven suport», va precisar Álvarez. Respecte les primeres setmanes de funcionament de les instal·lacions, que compten amb 2.000 metres quadrats, tres sales de vetlla i una sala de cerimònies, Álvarez va afirmar que «estem contents de les inversions i ens trobem en aquesta fase lògica de consolidació». Així, augurava que aquest equipament serà «agraït» pel servei que pugui prestar a les famílies. «Ara mateix no ens estem posant una quota de mercat; volem treballar a mig termini i per això volem ara centrar-nos en el coneixement de la marca a la ciutat». En aquest sentit, el Grup Mémora ve duent a terme diverses activitats relacionades amb la cultura funerària en emplaçaments com el Centre de Lectura. Pel què respecta els serveis, l’espai inclou tot un seguit d’espais innovadors com ara un per retre el darrer comiat, un espai per als més petits o la presència d’un professional d’acompanyament per a les famílies. «Prioritzem unes instal·lacions el més comfortables i acollidores possibles per les famílies; ens trobem en un entorn descongestionat de l’àrea urbana de Reus i que compta amb molta llum». En aquest sentit, des de la funerària valoraven com un dels aspectes diferenciats «el tracte personalitzat que s’estableix amb les famílies». Així, va precisar Álvarez, «s’estableix un servei d’acompanyament al difunt; des del moment de la contractació fins a l’enterrament del difunt; creiem que el servei és sobretot un acompanyament humà i estar sempre a la seva disposició». El grup Mémora obrirà properament una oficina a Tarragona, un dels objectius que s’ha fixat l’empresa de serveis funeraris a curt termini.