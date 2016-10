Enxampen quatre joves fent pintades il·legals en façanes i mobilari urbà

Dos dels joves també han estat denunciats per tinença d'estupefaents

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 13:26

La Guàrdia Urbana de Reus ha enxampat quatre joves -dos dels quals menors d’edat—, fent pintades il·legals en façanes i mobiliari urbà. L’Ordenança de Civisme de Reus estableix com a infracció greu fer «qualsevol tipus de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme» en edificis públics o privats sense l’autorització de la propietat. La sanció per als responsables pot ser de fins a 1.200 euros. En el cas de tractar-se d’edificis catalogats o protegits, la infracció es considera molt greu i la sanció pot ser de fins a 2.400 euros.



Dues de les persones enxampades i denunciades són dues noies, de 13 i 15 anys, que els agents van trobar fent pintades al mobiliari urbà del passatge del Velòdrom aquest dimecres a les 18.29h.Les dues menors d’edat han estat traslladades a la comissaria i posteriorment posades a disposició dels seus pares. Per altra banda, aquest mateix dijous a les 3.24h els agents han enxampat dues persones més, veïns de Reus de 21 i 18 anys, fent pintades il·legals a la façana de l’edifici número 44 de l’avinguda dels Països Catalans. Als joves també se’ls ha denunciat per tinença d’estupefaents.