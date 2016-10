El dia en què la mort recupera vida a través d'una visita teatralitzada

La Gata Borda ofereix durant tres dies un recorregut dramatitzat al cementiri reusenc

Albert Sunyol

Actualitzada 27/10/2016 a les 09:11

Quan la foscor fa acte de presència, Chronos, el senyor del temps, dóna la benvinguda a una vintena de visitants que s’apleguen al lloc de repòs etern. Així succeeix durant tres dies, període en què es produeixen les visites teatralitzades al Cementiri quan s’acosta el dia dels difunts. Una iniciativa carregada de simbolisme, d’emoció, que dota de significat al conjunt arquitectònic i que permet conèixer algunes de les tombes i mausoleus que s’apleguen en el recinte mortuori. El recorregut, a diferència d’altres ocasions, s’inicia al mausoleu del general Prim –que el passat dimarts es coneixia que havia estat declar at com a bé cultural d’interès nacional– amb l’explicació que ofereix el Joan, un dels protagonistes d’aquest recorregut i membre de la companyia La Gata Borda. Aquest detalla a una visitant, la Laia, algunes pinzellades pel què fa a la seva autoria, els plafons en baix relleu o els medallons de bronze.



La solemnitat de Prim dóna pas a l’inici del recorregut, i on s’incorporen altres personatges com la Maria, tot arribant a la capella Est. El pas del temps, llavors, comença a transcórrer. Els anys avancen i retrocedeixen i que els assistents a aquestes visites contemplen tot fent-se llum amb una espelma i caminant amb un escenari degudament il·luminant al voltant de tot l’escenari. Una posada en escena acurada, que repassa la història del Reus saquejat pels bombardejos de la Guerra Civil al 1938, que reviu la figura del doctor Frías i la gota de la llet. I que s’atura a la capella Margenat de Domènech i Montaner. La visita adquireix un dels moments més emotius i carregats de simbolisme davant de la multitud de creus. En aquell moment, l’eterna foscor va donant pas a petits raigs de llum. S’il·luminen els rostres de diversos personatges que s’identifiquen amb noms de persones anònimes, la seva edat i relaten la forma com van morir. El silenci rigorós presideix degudament la vetllada. El Cementiri reusenc s’acomiada dels visitants, i el silenci, ara sí, es torna a fer etern.



Les visites teatralitzades van començar el passat dimarts i clouen aquest dijous. Es duen a terme tres passis, a les 19.30 hores, 20.45 hores i les 22 hores. Una visita inèdita de forma gratuïta per conèixer una mica més de prop una història reusenca que reviu a través de la teatralització. Amb aquesta ja són vuit les edicions les quals propicien una gran acollida de públic i que ha permès ampliar al llarg del temps el nombre de passis.