Visites teatralitzades per acostar-se de prop a la mort més quotidiana

Una nova ruta desvetllarà espais ocults

Actualitzada 25/10/2016 a les 21:02

La proximitat de Tots Sants ve carregada d’iniciatives que pretenen acostar al públic històries relacionades amb els difunts i la mort a través del món del teatre a la ciutat de Reus. Una de les activitats que s’estrenen enguany és la ruta Els carrers de la mort: tombes i mòmies al Reus amagat, que proposa Ans Educació.La ruta teatralitzada està marcada per la sorpresa i la intriga, amb un enterrador que acompanyarà als participants en un viatge al llarg del temps i l’espai urbà del centre de Reus on les vivències i les sensacions faran la resta del camí. L’experiència té una durada d’uns 50 minuts i és apta per tots els públics. La ruta s’inicia aquest dijous, 27 d’octubre, i durarà fins al 5 de novembre amb funcions als vespres i les nits i sortida des de la plaça Prim. Durant el trajecte es farà un concurs a la millor foto a Instagram i el guanyador s’emportarà el premi a un passi doble general per totes les rutes d’Ans Educació l’any 2017.D’altra banda, Còdol Educació organitza per segon any consecutiu visites teatralitzades al Campanar de Reus, que permetran donar a conèixer el tradicional toc de difunts, el patrimoni campaner i la història de la ciutat reusenca. Enguany s’han ampliat les sessions, que tindran lloc el dissabte 29 d’octubre i el dimarts 1 de novembre –nit de Tots Sants– a les 18, 19.15 h i 20.30 hores. Ja estan obertes les inscripcions online a través del web www.codoleducacio.com Aquesta activitat és fruit de la investigació sobre el món de les campanes al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que està realitzant l’entitat i que ha permès documentar els diferents tocs de Difunts, que a Reus eren especialment rics: distingien edat, sexe, estatus social i lloc de residència del finat i fer reviure la tradició de tocar la nit de Tots Sants, estesa arreu de les comarques tarragonines.