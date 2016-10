La Ganxet Pintxo Tardor 2016 comptarà amb 68 establiments participants

La ruta tindrà lloc del 3 al 3 de novembre

Un total de 68 establiments oferiran les seves creacions gastronòmiques en la Ganxet Pintxo Tardor 2016, que enguany arriba a la onzena edició des de la creació de la ruta fa cinc anys. En aquesta edició, en relació a la de primavera, hi participen 9 locals nous, cosa que suposa una renovació del 15% de l’oferta. La ruta tindrà lloc del 3 al 3 de novembre i permetrà als participants degustar les diferents creacions culinàries, validades pel xef executiu de PortAventura, Jaume Solé, i acompanyar-les d’un quinto o una canya Estrella Damm.

Concurs d’Instagram i celebració del 5è aniversari

La inauguració de la ruta organitzada per la Cambra de Reus i Estrella DAMM, tindrà lloc el 3 de novembre a la Llotja, a la Plaça Prim i anirà a càrrec del davanter centre del CF Reus Deportiu David Querol, que també és imatge de la ruta. Per altra banda, After Dark Trio oferirà una actuació en directe.En aquesta ocasió un jurat professional decidirà un cop més els tres guanyadors de l’edició. Per altra banda, el vot popular sorgirà de les votacions a les millors tapes que facin els participants de la ruta en la urna de la Ganxet Pintxo que trobaran als establiments.Per altra banda, en aquesta edició també es lliurarà el premi Ganxet Llengua en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística. Aquest guardó reconeixerà els establiments que tinguin una especial sensibilitat l’ús de la llengua catalana en la retolació de l’establiment, en el contingut de la seva carta en l’ús del català en la relació amb el client. També s’entregaran els premis especials que atorga DAMM a la tapa que millor maridi amb la seva cervesa. I dos premis que atorga la DOP Siurana a les millors tapes elaborades amb el seu oli.La Ganxet Pintxo Tardor 2016 amb col·laboració de la DOP Siurana programa un concurs d’instagram per recollir les millors instantànies de l’esdeveniment gastronòmic. Es triaran tres guanyadors que rebran un premi consistent en 10 litres d’oli Siurana i un àpat per dues persones a un establiment que participi en la ruta.Per altra banda, la Gantxet Pintxo ha organitzat un acte de celebració del seu 5è aniversari el dijous 17 de novembre al restaurant Bella Itàlia del passeig Mata de Reus. L’esdeveniment servirà per reconèixer aquelles persones, entitats, institucions, patrocinadors i mitjans de comunicació han donat suport a la ruta i que han estat determinants per convertir-la en un autèntic referent ciutadà.Podeu consultar les tapes que oferiran els establiments d'aquesta edició en el PDF adjunt.