Els problemes econòmics d'El Terrat obliguen Buenafuente a posar les seves cases com a garantia

El popular presentador reusenc intenta refinançar el deute de la productora, que té 127 empleats

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 11:18

Andreu Buenafuente, el popular presentador reusenc dirigeix i presenta actualment un dels espais de Late Night de més èxit a la televisió. 'Late Motiv' és un dels espais estrella del canal Cero, de recent creació dins la plataforma de Movistar +. Però aquest èxit no està sent suficient per a resoldre els problemes econòmics que arrossega la productora de l'espai, El Terrat, que dóna feina a un total de 127 persones.



Segons que explica el digital El confidencial, el canvi de cadena (de la Sexta a Movistar) i la marxa en solitari de Jordi Évole i el seu espai 'Salvados' ha fet que els ingressos de la productora hagin caigut significativament. Al mateix temps, segons el digital, l'empresa ha d'escometre un complex calendari de pagaments com a conseqüència del pla de refinançament del deute, formalitzat l'abril d'enguany.



El Terrat va facturar 10,5 milions d'euros el 2015, però va tancar l'any amb només 33.000 euros de benefici. La societat arrossega un deute important d'exercicis anteriors. El presentador ha optat per posar els seus habitatges com a garantia hipotecària pel préstec que està tornant El terrat. Així, segons El Confidencial, es tracta d'un habitatge a Formentera, valorat en 1.260.000 euros, un altre habitatge a Barcelona, per valor de 500.783 i una plaça d'aparcament, també a Barcelona, amb un preu de 15.046 euros.



La productora de televisió El Terrat remunta els seus origens a l'any 1989 amb el seu primer projecte 'El Terrat de Ràdio'. Un programa radiofònic dirigit per Andreu Buenafuente que s'emetia per Ràdio Reus (Cadena SER).