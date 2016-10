El mite de la galeta integral i el dònut

La Unitat de Nutrició i Dietètica del Sant Joan de Reus duu a terme el programa «Atipa’t de Salut»

Actualitzada 25/10/2016 a les 21:51

Obrir la nevera i trobar-hi un reguitzell de productes dels que, molt sovint, en desconeixem quantes calories tenen. Anar al supermercat i deixar-se endur per la maravella de l’envoltori abans que tenir en compte l’etiquetatge. El poder hipnòtic de la paraula light. Consumim calories amb la mirada, i moltes vegades, després de fer-ho ens pot caure al damunt el pes de la responsabilitat. La Núria Guillén i la Isabel Megías, dietistes-nutricionistes de l’Hospital de Sant Joan de Reus, són les responsables de l’«Atipa’t de Salut», un programa d’educació nutricional que té com objectiu oferir pautes clares i concises a pacients amb problemes d’obesitat. Un seguit de sessions mensuals grupals que duren sis mesos i on es donen pautes clares que combaten l’enorme quantitat d’informació que s’ofereix quan es parla de dieta i que ajuda a perdre pes abans de sotmetre’s a una cirurgia.



«Li hem donat un caire de coaching, insistir en que són capaços de dur-ho a terme, més enllà de l’educació alimentària que se’ls dóna; de fet, ells mateixos ja et diuen que el fet de venir presencialment i de trobar-te amb els altres pacients fa que s’adhereixin millor a la dieta». Ens endinsem en algunes de les pautes que es treballen en aquestes sessions, útils per entendre com hem de menjar, més enllà que ens puguin sobrar o no els quilos. D’entrada, alguns conceptes introductoris: «No és tan fàcil canviar els hàbits, tothom sap una dieta, però no sempre existeixen aquestes ganes de fer-la», expliquen les dues professionals.



Entrant de ple sobre els hàbits, les professionals apunten que «els àpats principals sempre han de portar la verdura, la fècula i el component proteic, tenint en compte que la verdura sempre ha d’anar amb una major quantitat». I pel què fa al postre, suggereixen la fruita o el làctic desnatat. Tant la Isabel com la Núria posen èmfasi, també, en les tècniques culinàries: «evitar fregits, arrebossats, coccions on hi hagi greixos que no siguin recomanables com mantegues o nates». Així, «cal promoure més la planxa, el vapor i les amanides». Això sí, eviten pronunciar la paraula «prohibit». En tot cas, hi ha aliments «no recomanables» com els sucres, embotits... «tot allò que agrada!». Però, com sabem que mengem bé? Algunes recomanacions: «Fes cinc àpats al dia, no piquis entre hores; cada àpat amb verdura, cereal i proteïna; i a l’esmorzar hi ha d’haver el làctil, pa o cerals i la fruita».



Fem una petita aturada en aquesta xerrada i ens endinsem alguns dels «mites» sobre alguns dels components quasi imprescindibles en el dia a dia a taula. El pa és el primer cas: «en una dieta hipocalòrica no seria recomanable abusar de la fècula, en un mateix àpat no s’aconsella que hi hagi pa, arròs i patata». En aquest sentit, fan aquest matís de la dieta hipocalòrica respecte «una que pugui fer un nen, ja que aquest és normal que necessiti aquests hidrats perquè està creixent», comenten les dues dietistes-nutricionistes. Una altre dels mites és la llet. En un moment en què les estanteries dels supermercats i hipermercats han diversificat l’oferta, la Núria i la Isabel recorden que «les llets vegetals no substitueixen la llet normal, perquè no són el mateix, tot i que hi ha aquesta creença».



Un tercer mite, aquest cop, relacionat amb les calories. Ens posen davant nostre una galeta integral i un dònut. El primer pensament és imaginar que fem el bé menjant la galeta, la qual, a més, segons ens diu l’envoltori, pot tenir també propietats «digestives». Res més lluny de la realitat, el Dònut ho és més. «La galeta d’aquest tipus porta 100 calories més, tot i que no et menjaries el Dònut perquè penses que no és saludable». Tot això ho relacionem amb el concepte light. Segons expliquen les dietistes-nutricionionistes, «no tots els light valen la pena; per exemple, un refresc baix en calories sí, però per exemple, una maionesa, un gelat o unes patates xips no tant perquè la diferencia de calories és molt mínima».



Per fomentar aquesta«consciència» alimentària la Unitat de Nutrició ha elaborat un seguit de vídeos disponibles a la xarxa sobre com podem cuinar un àpat equilibrat, saludable i que ens ajudi a perdre pes.